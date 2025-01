Vasquez croce, Stankovic delizia: lo scontro salvezza tra Empoli e Venezia finisce 1 a 1

Venezia ed Empoli si dividono la posta in palio: 1-1 al Penzo. I veneti muovono ancora la classifica (sesto punto nelle ultime 5 partite), l'Empoli crea tanto, ma alla fine si deve accontentare del pari. Subito un 'gollonzo' di Pohjanpalo su erroraccio di Vasquez, poi i toscani tirano fuori la qualità e di fatto dominano a livello di possesso palla ed occasioni create, meritandosi il gol del pari ottenuto con Esposito. Super Stankovic si esalta diverse volte.

Pasticcio di Vasquez: Pohjanpalo subito in gol

Pronti-via e il Venezia passa: erroraccio di Devis Vasquez che rinvia addosso a Joel Pohjanpalo (che lo stava pressando), con la palla che assume una traiettoria strana e lo beffa. Venezia avanti al 6' sull'Empoli. L'Empoli reagisce e prende in mano la partita. Colombo ci prova dalla distanza, mandando alto. Anjorin si mette in proprio e a giro impegna Stankovic che blocca in tuffo. Impreciso il figlio d'arte un minuto dopo sul rinvio, verticalizzazione immediata con Colombo che si trova a calciare con la porta occupata solo da due difensori, ma Idzes si immola e manda in corner.

Gol di Esposito, poi super Stankovic evita il sorpasso

L'Empoli prende coraggio. Ancora Anjorin ispira ed apparecchia per il tiro da fuori di Esposito, Stankovic si esalta ancora in tuffo. Subito dopo la mezz'ora ecco il meritato pareggio dell'Empoli: lancio per Colombo che passa alle spalle di Sverko, lavora benissimo il pallone in mezzo a tre uomini e serve Esposito, lasciato colpevolmente solo dalla difesa veneta. L'ex Inter davanti a Stankovic non perdona e appoggia per il comodo 1-1. Super parata di Stankovic al 35': il tiro di Maleh aveva preso una traiettoria velenosissima, ma il portierino si è superato. Il Venezia ha ancora la forza di attaccare a fine primo tempo: Pohjanpalo riceve da Zampano e calcia di prima intenzione, trovando la risposta di Vasquez.

Ancora Stankovic alza la saracinesca

Nella ripresa il Venezia prova a scuotersi. Subito Nicolussi Caviglia suona la carica con una botta centrale controllata da Vasquez. La partita diventa più equilibrata e combattuta, ma è ancora l'Empoli a sfiorare il gol: ennesima percussione di Anjorin, Colombo è pescato con i tempi giusti, ma l'attaccante centra ancora un superlativo Stankovic.

Partita bloccata, il Venezia ci prova

Nell'ultimo quarto d'ora la partita è bloccata e vince la paura di perdere. Ci prova di più il Venezia, con il nuovo entrato Yeboah che ispira Pohjanpalo, ma il finlandese è due volte murato. L'Empoli risponde ancora: Esposito si accende, Cacace è murato da Nicolussi Caviglia per quello che era quasi un rigore in movimento. Finisce senza ulteriori emozioni: un punto a testa.