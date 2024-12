Verso il Genoa: per allungare la panchina in preallarme alcuni giovani del Milan Futuro

L'infermeria rossonera è purtroppo piuttosto frequentata in questo momento: oltre ai soliti Bennacer, Florenzi e Jovic, nella lista degli indisponibili di Paulo Fonseca per la sfida di domenica contro il Genoa ci sono anche Morata, Pulisic, Loftus-Cheek e forse Okafor (a Milanello sperano di recuperare lo svizzero). Come riferisce oggi La Gazzetta dello Sport, per allungare la panchina sono in preallarme i giovani del Milan Futuro: se Zeroli non sarà al top, uno potrebbe essere il centrocampista olandese Vos. Chance anche per Jimenez o Bartesaghi.

DOVE VEDERE MILAN-GENOA

Data: domenica 15 dicembre 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN

Web: MilanNews.it