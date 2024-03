Verso Lazio-Milan, queste le statistiche prima della sfida di stasera

STATISTICHE SULLE PARTITE

Arriva la 27ma giornata di Serie A, e dopo i recuperi infrasettimanali l'Inter ha distrutto per 4-0 quell'Atalanta che appena tre giorni prima era riuscita a strappare un 1-1 a San Siro nonostante una prestazione che a detta di molti è stata una delle migliori della stagione rossonera. Sedici punti separano il Milan dalla squadra di Simone Inzaghi, oramai lanciata verso la vittoria e senza rivali, con ritmi paragonabili se non migliori a quelli del Napoli di Spalletti della scorsa stagione. Il Milan, a -4 dalla Juventus, si reca all'Olimpico di Roma, dove sfiderà la Lazio di Sarri, che deve preparare la difesa dell'1-0 ottenuto all'andata degli ottavi di Champions in casa contro il Bayern Monaco, e che martedì andrà in Baviera, motivo per cui si gioca di venerdì sera.

Si giocherà il 1° marzo, sarà la 20ma volta nella storia rossonera, finora 9 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte.

L'ultimo precedente è lo 0-0 con cui Milan e Inter hanno impattato nella semifinale di andata di Coppa Italia nella stagione 2021-22. Al ritorno l'Inter poi vinse ed eliminò i rossoneri, che però poi portarono a casa il 19mo scudetto. Nel 2016 invece, sempre in semifinale di Coppa Italia, ma stavolta al ritorno, il Milan si impose per 5-0 sulla sorpresa Alessandria, con doppietta di Menez, gol di Romagnoli, autogol di Sabato e marcatura finale di Balotelli. L'ultima sfida in Serie A risale al 2009, e non è un buon precedente: la Sampdoria con gol di Cassano e Pazzini batté il Milan per 2-1, gol di Pato per i ragazzi di Ancelotti, alla sua ultima stagione al Milan.

Contro la Lazio un solo precedente giocato di 1° marzo, ma a San Siro. Era il 2008 e finì 1-1, con gol di Rolando Bianchi per i biancocelesti e pareggio su rigore di Massimo Oddo per il Milan.

Contro la Lazio sarà la sfida n.190, la n.91 in trasferta. Il bilancio complessivo lontano da San Siro vede il Milan avanti con 26 vittorie, a fronte di 25 vittorie della Lazio.

39 invece i pareggi. L'ultimo precedente è il 4-0 con cui la Lazio ha battuto il Milan nella scorsa stagione, in quel nefasto mese di gennaio che ha praticamente estromesso il Milan un pò da tutto: segnarono Milinkovic-Savic dopo 4 minuti, poi Zaccagni, e nella ripresa Luis Alberto su rigore e Felipe Anderson. Prima di questa pesante sconfitta, ci fu il 2-1 firmato Giroud e Tonali del 24 aprile 2022.

La vittoria più larga del Milan risale alla stagione 2006-07, quando il Milan vinse per 5-1, con le doppiette di Kakà e Gilardino, e il gol di Ambrosini, per la Lazio Mauri.

La sconfitta più pesante è invece un 4-0, capitato per cinque volte; prima della scorsa stagione, per trovare un altro risultato così risale al 2004, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Memorabile il 4-4 del 1999-2000, quando Shevchenko e Salas illuminarono l'Olimpico con una sfida eccezionale.

In ben 9 occasioni il Milan ha visto espulsioni a propri giocatori in un Lazio-Milan. Solo nella stagione 2004- 05 questo non impedì ai rossoneri di vincere.

Quella volta toccò ad Ambrosini al 53', e la Lazio era avanti 1-0, ma il Milan riuscì a ribaltare nella parte finale del match con la doppietta di Shevchenko al 70' e al 74'.

In 4 occasioni un giocatore della Lazio fu espulso contro il Milan all'Olimpico. Curiosamente, la Lazio non ha mai perso in inferiorità numerica col Milan, anzi: in 3 partite su 4 vinse addirittura. L'ultima volta accadde nel 4-1 del 2017-18, quando fu espulso Parolo, ma al 93', a risultato acquisito.

Il Milan fu in grado di vincere una partita partendo da dietro all'intervallo: oltre al citato precedente del 2004-05, accadde anche nel 1976-77 (da 0-1 a 2-1) e nel 1948-49 (da 1-2 a 3-2).

Solo una volta la Lazio fu in grado di ribaltare l'incontro nella ripresa: nel 2014-15, da 1-0 per i rossoneri (Menez) a 3-1 finale (doppietta di Parolo e gol di Klose).

Risultato simile nella finale di Coppa Italia del 1997-98, ma avvenne tutto nella ripresa: Albertini portò in vantaggio il Milan ad inizio del secondo tempo, ma finì 3-1 per la Lazio (Gottardi, Jugovic su rigore e Nesta) e la Coppa Italia la vinse la Lazio.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Sono 15 i giocatori ad avere esordito in un Lazio vs Milan: Mazzi (20/11/1927), Maestroni (04/06/1933), Capra II, Cossio, Martini e Poggi (13/09/1936), Grava, Gratton, Degano e Raccis (14/09/1947), Zagatti (01/06/1952), Sormani e Schnellinger (05/09/1965), Boldini (01/09/1976), Maxi Lopez (01/02/2012).

Per 13 giocatori Lazio vs Milan fu l'ultima presenza: Mazzi (20/11/1927, unica presenza), Biffi (04/06/1933), Buila (17/11/1935), Boniforti (28/03/1943), Belli (21/04/1973), Rivera (13/05/1979), Capello e Rigamonti (11/05/1980), Panucci (05/01/1997), Savicevic e Kluivert (29/04/1998), Armero (24/01/2015).

Per 6 giocatori il primo gol rossonero avvenne in un Lazio vs Milan: Tansini (20/11/1927), Menti II (18/02/1940), Zidarich (17/11/1935), Thiago Silva (08/11/2009), De Jong (20/10/2012), Bertolacci (01/11/2015), Sergino Dest (24/01/2023).

Sono 10 i giocatori ad aver segnato il loro ultimo gol in un Lazio vs Milan: Boniforti (28/03/1943), Degano e Carapellese (30/04/1949), Vicariotto (08/05/1955), Vernazza (14/05/1961), Maldera I (31/01/1971), Galluzzo (11/05/1980), Angelo Colombo (14/01/1990), Mexes (01/11/2015), Montolivo (10/09/2017).

Solo Andriy Shevchenko fu in grado di segnare una tripletta all'Olimpico contro la Lazio, nel 4-4 del 1999- 2000. 11 le doppiette, effettuate da 11 calciatori diversi.

Per Pioli sarà l'undicesima sfida contro la Lazio, la quinta in trasferta. Due vittorie e due sconfitta, lo 0-4 della scorsa stagione. il 2-1 nella stagione dello Scudetto, negli altri due precedenti fu 3-0 il risultato,

una volta per parte.

Quando Pioli allenava la Lazio incontrò 5 volte il Milan, 2 volte giocò “da padrone di casa”, anche in questo caso una vittoria e una sconfitta, e anche in questo caso il risultato fu lo stesso, a parti invertite: 3-1.

Arbitrerà Di Bello della sezione di Brindisi. Sarà la 19ma partita per lui alla guida con il Milan in campo.

Finora 11 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, due delle quali maturate nelle prime due occasioni in cui arbitrò il Milan, mentre le altre tre arrivate negli ultimi quattro precedenti.

Contro la Lazio il precedente della scorsa stagione all'Olimpico, terminato 4-0 per i biancocelesti, e un 3-2 a San Siro in Serie A il 23 dicembre 2020, partita risolta al 92' da Theo Hernandez. In questa stagione, Di Bello ha diretto il Milan in due occasioni: il 25 novembre in casa contro la Fiorentina finì 1-0, mentre il 10 gennaio, sempre in casa, ma in Coppa Italia, il Milan fu eliminato dall'Atalanta per 2-1.

(statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)