Verso Milan-B.Dortmund, staserà coreografia sui tre anelli blu: le indicazioni della Curva Sud

Per il match di questa sera contro il Borussia Dortmund, decisivo nella corsa agli ottavi di Champions League del Milan, la Curva Sud Milano ha organizzato una coreografia che riguarderà il primo, il secondo e il terzo anello blu. Attraverso Instagram, la parte più calda del tifo milanista ha dato le seguenti indicazione: "Stasera ci sarà la coreografia 1°/2°/3° anello blu. Fondamentale ancora più delle altre volte essere vestiti tutti di nero, non solo in Curva ma in tutti e tre gli anelli.

Alla lettura della formazione del Milan prendere in mano la plastica colorata che trovate sul vostro seggiolino e dopo il conto alla rovescia del vocalista apritela tesa con due mani. Vietato usare il telefono durante la coreo". Questa sera lo spettacolo non sarà quindi solo in campo, ma anche sugli spalti, come sempre accade nelle partite casalinghe del Diavolo.