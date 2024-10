Verso Milan-Napoli: aperta la vendita libera dei biglietti

Nel turno infrasettimanale valevole per la 10ª giornata di Serie A, San Siro ospiterà la grande sfida tra Milan e Napoli, in programma martedì 29 ottobre alle 20.45. I precedenti tra le due squadre sono 175, con 70 vittorie rossonere e 51 successi napoletani, mentre sono 54 i pareggi a completare il conteggio.

BIGLIETTI - FASE DI VENDITA LIBERA

In tutti i settori dello stadio, ad eccezione del settore ospiti, l'acquisto per i residenti in Campania sarà consentito solo ai possessori di tessera CRN e sottoscritta entro il 20 ottobre 2024.

Settore ospiti: i residenti nella regione Campania potranno acquistare esclusivamente il settore ospiti (Terzo Verde) solo se in possesso di tessera del tifoso rilasciata da SSC Napoli.

PREZZI

Il prezzo dei biglietti per Milan-Napoli parte da 39€.

CLUB 1899

Se sei un privato, puoi acquistare online i biglietti Premium con Hospitality per tutte le gare casalinghe del Milan nella Serie A 2024/25. Vai su booking.acmilan.com, scegli il match che ti interessa e acquista la tua experience preferita per vivere una giornata esclusiva. Se hai un'azienda o una partita IVA, sorprendi i tuoi clienti e crea opportunità di business nelle aree più importanti di San Siro. I posti più esclusivi dello stadio con un raffinato servizio di ristorazione per vivere momenti indimenticabili. Contattaci per scoprire i benefit.