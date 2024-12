Howe spegne le voci su Tonali: "Non è nei nostri piani andare avanti senza Sandro: rumors che fanno ridere"

vedi letture

L'ottima prestazione di Sandro Tonali con il Newcastle, nel 4-0 contro il Leicester City, spegne le voci su un ritorno in Serie A del centrocampista. In questo momento non c'è nessuna possibilità che si muova a gennaio, come confermato anche dal suo allenatore Eddie Howe dopo la vittoria. "Non è nei nostri piani andare avanti senza Sandro, questi rumors mi fanno ridere. Lui è vitale per noi, abbiamo fatto un investimento di lungo termine con lui e personalmente sono molto felice, abbiamo una ottima relazione".

Queste le parole del suo agente, Giuseppe Riso, negli scorsi giorni su un possibile rientro in Italia. "Assolutamente Sandro non sta considerando un ritorno in Serie A. È felice al Newcastle ed è felice di giocare nel miglior campionato nel mondo. È un idolo per i tifosi del Newcastle che l'hanno supportato in ogni momento".

Tonali aveva parlato invece a Vivo Azzurro TV in una recente intervista. "Il mio ritorno in campo con la Francia è stato un po’ una liberazione. I primi incontri con il Newcastle li avevo vissuti molto a livello emozionale e poco a livello calcistico, invece quello l’ho vissuto totalmente a livello calcistico. Era la terza partita e non avevo più l’emozione della prima. È stato molto bello, è arrivato tutto in maniera naturale”