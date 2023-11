Verso Milan-PSG, Papin: "Ai rossoneri serve un approccio diverso rispetto all'andata"

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - "Il Paris Saint-Germain è una squadra molto forte, ha un grande allenatore e giocatori incredibili. A Parigi il Milan ha perso 3-0 perché ha deciso di voler giocare in un certo modo, domani deve cambiare qualcosa, se gioca allo stesso modo dell'andata è molto difficile fare risultato. Ma il PSG ha anche qualche debolezza. Bisogna stare attenti a Mbappé e Dembélé che sono velocissimi". Così Jean-Pierre Papin, ex attaccante del Milan e vincitore del Pallone d'oro nel 1991, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, su Milan-PSG di domani sera. "Senza il vero Leao, si fa difficile, non è più il giocatore dell'anno scorso. Comunque il Milan ha giocatori in grado di battere il PSG. Domani sarà una battaglia, loro sono tornati il PSG dell'anno scorso, organizzati bene. Ma in Coppa Campioni hanno preso 4 gol dal Newcastle: se il Milan gioca con aggressività, può fare risultato". In Italia non si rischia sui giovani? "Non penso che sia un problema, avete giocatori che sono capaci. Ma - spiega Papin - noi in Francia abbiamo questa filosofia, quando i ragazzi sono pronti, li schieriamo subito in campionato.

Guardate Zaire-Emery: è incredibile, mostra sempre qualcosa di nuovo partita dopo partita, sembrava un ragazzo arrivato da un altro mondo. Giocare al fianco di grandi giocatori gli ha dato una forza incredibile". Pioli può essere in discussione? "Quando una squadra non va, il problema è sempre l'allenatore. Io non sono d'accordo, non puoi essere campione d'Italia due anni prima e essere l'allenatore più scarso due anni dopo. Sono i giocatori che vanno in campo, non l'allenatore. Per me è difficile parlare male di Pioli, a me piace come tecnico, ha fatto grandi cose. Non è sempre e solo colpa dell'allenatore, sono i giocatori che giocano". Quando il Pallone d'oro a Mbappé? "Non so quando, ma - conlude Papin - prima o poi lo vincerà sicuramente - dice Papin, vincitore dell'edizione del 1991 - Per me non è giusto che Messi abbia vinto l'ultimo Pallone d'oro: abbiamo visto un grande Messi in Coppa del Mondo, ma per il resto si è visto poco. Haaland ha fatto una marea di gol e ha vinto la Champions. Lo avrebbe meritato lui". (ANSA).