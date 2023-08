Verso Milan-Torino: si aspettano 10mila tifosi stranieri

Sabato, in occasione di Milan-Torino, esordio a San Siro in questa stagione della squadra di Stefano Pioli, valevole per la seconda giornata di Serie A, sono attesi circa 72mila spettatori, di cui circa 10mila provenienti da diversi Paesi nel mondo tra cui USA, Israele, Francia, Regno Unito, Belgio, Germania e molti altri.