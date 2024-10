Verso Milan-Udinese: la designazione completa per la sfida

vedi letture

Il Milan domanitorna in campo e lo farà alle ore 18 a San Siro contro l'Udinese, in occasione dell'ottava giornata del campionato di Serie A. I rossoneri sono reduci da una sconfitta nella competizione, quella prima della sosta a Firenze. In settimana l'AIA ha reso noti i nominativi di arbitri, assistenti e Var del prossimo turno. La gara tra Diavolo e Friulani è stata affidata al signor Chiffi della sezione di Padova. Come Var e Assistente Var ci saranno invece Mariani e La Penna.

Questa la designazione completa:

MILAN - UDINESE Sabato 19/10 h.18.00

CHIFFI

DEI GIUDICI – YOSHIKAWA

IV: COSSO

VAR: MARIANI

AVAR: LA PENNA