Verso Napoli, ballottaggio in difesa: Kjaer o Thiaw affianco a Tomori

© foto di www.imagephotoagency.it

Manca sempre meno alla prima sfida di tre contro il Napoli che andrà in scena domenica sera alle 20.45 allo stadio Maradona. Stefano Pioli sta provando varie soluzioni di formazione e pensa al ritorno a quattro dietro. Complice l'assenza di Pierre Kalulu, si riducono i candidati per un posto da difensore centrale al fianco di Fikayo Tomori: sarà ballottaggio fino all'ultimo tra Kjaer e Thiaw, con il danese che sembra in vantaggio perchè provato maggiormente in allenamento ieri. Lo riporta il Corriere dello Sport.