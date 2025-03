Verso Napoli-Milan: azzurri e rossoneri maestri nelle rimonte in Serie A: il dato statistico

Perfetto equilibrio nelle ultime 12 sfide in Serie A tra Napoli e Milan con quattro successi per parte e quattro pareggi, dopo che gli azzurri erano rimasti imbattutti in tutti i precedenti otto match contro i rossoneri in campionato, vincendone sei.

Il Milan è rimasto imbattuto in tutte le ultime sei trasferte contro il Napoli tra tutte le competizioni (3V, 3N) e non ha mai collezionato sette trasferte di fila senza sconfitte contro gli azzurri nella propria storia.

Milan e Napoli, nessuno come loro nelle rimonte

Dopo i successi in rimonta contro Lecce (3-2) e Como (2-1), il Milan potrebbe vincere tre match di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso settembre – contro Venezia, Inter e Lecce in quel caso, quando sulla panchina rossonera sedeva Paulo Fonseca.

Milan e Napoli sono due delle quattro squadre che hanno conquistato più punti in questa Serie A dopo essere andate sotto nel punteggio: 15 i rossoneri (al pari dell’Atalanta) e 14 gli azzurri – al primo posto il Bologna con 16.