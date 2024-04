Verso Sassuolo-Milan: Pioli e Ballardini, alta propensione al pari. Il tecnico milanista con i neroverdi...

Davide Ballardini e Stefano Pioli, nei loro incontri da allenatore hanno un'alta propensione al pareggio. Sei volte su otto la loro sfida è finita con la divisione della posta. Ballardini è riuscito a non perdere anche la scorsa stagione con una Cremonese già virtualmente retrocessa nella trasferta di Milano (Milan-Cremonese 1-1 alla 33esima giornata). E le altre due volte com'è andata? Due successi per Pioli, un Genoa-Fiorentina 2-3 e un Milan-Genoa 2-1. Per il 'Balla' ancora zero vittorie contro il tecnico parmense.

Ballardini ha incontrato il Milan per ben 13 volte da quando allena in Serie A ed è riuscito a vincere in una sola circostanza ormai anche datata. Ci riferiamo a Palermo-Milan 3-1 del 30 novembre 2008. Ci sono poi due pareggi e tante sconfitte, ben 10. Soprattutto, le sue squadre segnano poco, contro i rossoneri: 8 reti in 13 gare, ma se pensiamo che tre (quelle del Palermo) sono arrivate in una volta soltanto, nelle restanti 12 siamo a 5 centri, una media inferiore agli 0,5 gol a partita.

Tra le tante squadre che Stefano Pioli ha allenato in carriera c'è anche il Sassuolo. Ha guidato i neroverdi nella stagione 2009/10 in Serie B. Quell'anno l'attuale tecnico milanista ha sfiorato la promozione in A. Giunto quarto in campionato con uno score di 18 vittorie, 16 pareggi e 10 sconfitte, è stato eliminato ai play off nello scontro con il Torino. Contro il Sassuolo, Pioli ha un bilancio in perfetto equilibrio e ha sofferto anche quando si è ritrovato per le mani il Milan con il quale ha costruito un bel ciclo. Un esempio: Milan-Sassuolo 2-5 del 29 gennaio 2023 (nella scorsa stagione).

TUTTI I PRECEDENTI BALLARDINI VS PIOLI

0 vittorie Ballardini

6 pareggi

2 vittorie Pioli

6 gol fatti squadre Ballardini

8 gol fatti squadre Pioli

TUTTI I PRECEDENTI BALLARDINI VS MILAN

1 vittoria Ballardini

2 pareggi

10 vittorie Milan

8 gol fatti squadre Ballardini

24 gol fatti Milan

TUTTI I PRECEDENTI PIOLI VS SASSUOLO

8 vittorie Pioli

4 pareggi

8 vittorie Sassuolo

30 gol fatti squadre Pioli

28 gol fatti Sassuolo