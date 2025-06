Volpi su Allegri: "E' un bel ritorno, Max è un bravo mestierante, aggiornatissimo"

Il giornalista sportivo Jacopo Volpi, volto e voce di Rai Sport, ha parlato in esclusiva a Tuttomercatoweb.com a margine del premio Romano Fogli a Pisa: "Ancora è presto, il mercato deve iniziare davvero. Ma mi incuriosisce Gasperini alla Roma, se riesce a reggere la grande pressione, così come Tudor alla Juventus".

Allegri al Milan come lo vede?

"Un bel ritorno, sono passati gli anni giusti e Allegri è un bravo mestierante, aggiornatissimo. Non è vero che non si aggiorna. Sa anche muoversi in una grande città, per me è la scelta giusta".