Zapelloni: "Inter spesso in difficoltà nell'uscita palla al piede dalla difesa. Il Milan deve colpire lì"

Il noto giornalista sportivo Umberto Zapelloni, dagli studi di Milan Tv, ha parlato così di Inter, Milan e del derby: “Nainggolan è un calciatore difficile da marcare, ha dato dinamismo all’Inter. Spalletti lo ha cercato apposta, in campo pesa ancora, nonostante gli anni passino. Riesce ancora a fare la differenza. Credo che nell’Inter sia molto importante è Brozovic perché è lui l’uomo delle ripartenze, aspetto in cui l’Inter manca un po’ ancora. Spesso perde il pallone in fase di uscita dalla difesa. È lì che il Milan deve cercare di rubare palla per riproporsi”