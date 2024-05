Il CorSera descrive la situazione del Milan: "Cantiere aperto"

Questa mattina sul Corriere della Sera, nelle pagine dedicate al calcio e allo sport in coda al quotidiano cartaceo, viene approfondito il momento attuale del Milan che vive questo finale di stagione in maniera particolare: nessun obiettivo importante al di là del secondo posto che va semplicemente mantenuto, casting per il nuovo allenatore con Pioli che è destinato a salutare e programmazione del mercato in arrivo quest'estate. Per riassumere tutto, il CorSera usa un'espressione che appare calzante per raccontare l'attualità rossonera: "Cantiere aperto".

Nel sottotitolo vengono esplicati gli obiettivi generali: "Un mese per scegliere l'allenatore, impostare il mercato e riconquistare i tifosi: De Zerbi e Fonseca i candidati forti". Non solo loro due però, il sogno si chiama Thiago Motta, magari con una 'doppietta' in coppia con Joshua Zirzkee. Ed è proprio quello che scrive nell'occhiello il CorSera: "Il sogno: superare la Juve e assicurarsi Motta e Zirkzee". Poi una notazione sulle uscite: "Maignan ed Hernandez potrebbero partire". La scelta del nuovo tecnico non si può sbagliare: si cerca un profilo giovane, internazionale e con un calcio moderno. Dal mercato ci si aspetta 3-4 colpi, in primis un centravanti. Tra i big nessuno è certo di rimanere: in caso di offerte irrinunciabili, tutto verrebbe preso in considerazione.