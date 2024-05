Galliani rivela che il Como andrà a giocare a Parma essendoci rivalità con il Monza

vedi letture

(ANSA) - MONZA, 20 MAG - "Il mio giocatore preferito del Monza? Non ci sono dubbi: è un altro monzese purosangue come me, Matteo Pessina. Ho conosciuto molto bene anche suo nonno". Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Ac Monza, Adriano Galliani, durante "Attenti a quei 2", l'aperitivo di solidarietà con la presidente del Vero Volley, Alessandra Marzari, organizzato allo U-Power Stadium di Monza per raccogliere fondi destinati al monzese Centro Mamma Rita, per giovani con gravi difficoltà socio-familiari. Galliani, a domanda diretta del moderatore Leo Turrini, aggiunge: "Un premio partita per Monza-Como, tra qualche mese? Non si possono dare premi partita singoli, certo la rivalità tra Monza e Como è molto forte.

Infatti loro non hanno chiesto Monza per venire a giocare qui", spiega Galliani riferendosi ai lavori per l'ammodernamento dello stadio Sinigaglia, "ma vanno al Tardini di Parma. Non ce l'hanno neanche chiesto, perché sarebbe stato impossibile: è il bello dell'Italia dei 100 campanili". (ANSA).