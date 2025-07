Cassano non è convinto di Allegri: "Ho seri dubbi possa fare qualcosa di concreto"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il programma Twitch Viva El Futbol, l'ex calciatore Antonio Cassano ha parlato del neo allenatore del Milan Massimiliano Allegri, con il quale ha lavorato proprio in rossonero dal gennaio del 2010 al giugno del 2012:

"Voglio aspettare, perché Tare, visto che ho sempre rispettato e ammirato il lavoro che ha fatto Tare, voglio capire se è una scelta fatta da lui, e in tal senso se l'ha scelto Tare significa che gli farà una squadra forte. O altrimenti se è una strada che ha preso Cardinale/Furlani e l'hanno scelto in loro. E in quel caso: cosa sta facendo Tare? Voglio capire un po' di meccanismi.

Tornando all'allenatore (Allegri, ndr), io ho seri dubbi che lui possa fare qualcosa di concreto. Perché uno se è carne domani mattina non può diventare pesce. Se ci fosse da carne a pesce un'evoluzione piano piano per arrivare a pesce io dico "Okay, perfetto, piano piano sta cambiando qualcosa". Io ne dubito, ma io voglio aspettare, come ci siamo sempre detti a Viva El Futbol, la cosa fondamentale è il campo che parla. Se questo arriva, è cambiato, non solo, è diventato un fenomeno a far giocare la squadra, nella costruzione, a dare delle idee, e vince il campionato facendo quello che ha fatto il Napoli 3 anni fa, io sono lì ad applaudirlo. Io ne dubito, e io voglio capire chi ha fatto la scelta di Allegri, se Allegri oppure la proprietà".