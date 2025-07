Dopo aver abbandonato Theo, l'Atletico Madrid ufficializza Ruggeri dall'Atalanta

(ANSA) - BERGAMO, 01 LUG - L'Atalanta ha ufficializzato la cessione di Matteo Ruggeri all'Atletico Madrid a titolo definitivo per 18 milioni di euro più 2 di bonus. Sul sito ufficiale, la nota di addio del club bergamasco: "Matteo Ruggeri si trasferisce a titolo definitivo al Club Atlético de Madrid dopo aver vestito per 109 volte la maglia dell'Atalanta - si legge -. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro salutano con affetto e gratitudine Matteo, augurandogli le migliori fortune". Dal canto suo l'esterno mancino classe 2002, bergamasco di Zogno, ha voluto salutare società e tifosi dal proprio profilo Instagram. "Scrivo, cancello, riscrivo... racchiudere in un poche parole 14 anni vissuti con la maglia della mia città cucita sulla pelle non è assolutamente facile.

Anche le più belle parole non rappresenterebbero al meglio quello che per me significa l'Atalanta da bergamasco, atalantino e da ragazzo cresciuto nel settore giovanile - scrive Ruggeri nel suo post -. Sono entrato a Zingonia da bambino spensierato e innamorato del pallone con il grande sogno di esordire e gioie con la mia gente al comunale... 14 anni dopo quel sogno è diventato realtà e averlo realizzato portando a Bergamo il primo grande trofeo della nostra storia, è qualcosa di incredibile". Ruggeri, sottolineando di avere "la maglia nerazzurra cucita sulla pelle", ringrazia la società, tutte le persone che lavorano a Zingonia, mister Gasperini e i compagni di squadra. "Arrivederci Bergamo, Arrivederci Atalanta". (ANSA).