Un semi-sconosciuto da 25 milioni dal Gaztepe al Lipsia per sostituire Sesko

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - IL Lipsia ha annunciato l'acquisto dell'attaccante brasiliano Romulo dalla squadra turca del Goztepe per sostituire Benjamin Sesko, partito per il Manchester United. Romulo, 23 anni, ha firmato fino al 2030 per 25 milioni di euro, bonus inclusi. Il Lipsia aveva bisogno di un attaccante dopo il trasferimento di Sesko allo United. Lo sloveno, 22 anni, è costato allo United 85 milioni di euro. Jurgen Klopp, come manager globale delle squadre Red Bull, ha avviato la ricostruzione della squadra dopo il settimo posto della scorsa stagione che è costato l'accesso alle coppe europee. (ANSA).