Tonali e sua moglie Giulia sono in dolce attesa: Sandro diventerà papà

Con un post su Instagram Sandro Tonali e sua moglie, Giulia Pastore, hanno annunciato di aspettare un bambino. La coppia si è sposata in Italia qualche settimana fa e ora sono in dolce attesa: la nascita è prevista per gennaio 2026. "Tre cuori, un sogno ed un piccolo paio di scarpe in attesa di essere riempite.

Gennaio 2026".