Vernazza: "Le linee guida sono opposte a quelle di un'estate fa, quando Fonseca inseguiva l'utopia. Con Allegri si ritorna alla concretezza"

Sebastiano Vernazza, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando la prima del Milan a San Siro: "Dritto al risultato. Milan-Bari di Coppa Italia è stato un manifesto del Diavolo che sarà. Contava vincere e si è vinto. Amen, tutto il resto è chiacchiera. Ci sono state inesattezze, qualcosa è stato concesso agli avversari e qualche gol in più poteva essere segnato, ma nessuno è perfetto nel cuore dell’estate. Troppa la differenza tecnica con il Bari, un abisso, e non sappiamo quanto il test sia stato attendibile. Per esempio, sarà interessante verificare se il Milan, contro formazioni superiori, sarà aggressivo come lo è stato a lungo ieri sera. Più in generale, le linee guida sono chiare e sono opposte a quelle di un’estate fa, quando Paulo Fonseca inseguiva l’utopia. Con Allegri si ritorna alla concretezza - quando si attacca, bisogna farlo in sicurezza, con pesi e contrappesi - ed è più o meno l’operazione in corso alla Juve con Igor Tudor".

All'indomani della vittoria per 2-0 del Milan contro il Bari nei 32esimi di Coppa Italia, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Leao, l'infortuno spegne la gioia. Max emergenza". Rossoneri avanti dopo 14' con un bel gol di testa di Rafael Leao, che però pochi minuti dopo è costretto a lasciare il campo per un problema muscolare al polpaccio. Da capire nelle prossime ore l'entità dell'infortunio e se potrà essere in campo sabato per la prima giornata di campionato contro la Cremonese. Il raddoppio milanista è stato firmato nella ripresa da Christian Pulisic.