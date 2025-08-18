Miguel Gutierrez nuovo colpo del Napoli: arriva per 20 milioni di euro
(ANSA) - NAPOLI, 18 AGO - Miguel Gutierrez è l'ultimo colpo in ordine di tempo per il Napoli. Il terzino sinistro del Girona è infatti arrivato a Villa Stuart, a Roma, per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club azzurro Circa 20 milioni di euro la sua valutazione. Intanto il gruppo guidato da Antonio Conte oggi riprende gli allenamenti dopo il ritiro a Dimaro e Castel di Sangro. (ANSA).
