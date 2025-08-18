Nocerino vota Allegri: "Tecnico esigente, in questi anni è cambiato e cresciuto molto"

vedi letture

Antonio Nocerino, ex centrocampista del Milan è intervenuto così sull'attualità del club rossonero, impegnato tra poche ore nella delicata e già decisiva prima sfida ufficiale stagionale contro il Bari, in Coppa Italia. Così, l'ex giocatore tra le tante di Palermo, Juventus e Parma ha parlato del ritorno in rossonero di Max Allegri. Le sue dichiarazioni alla Gazzetta Dello Sport:

Se gli piace il ritorno di Allegri: “Molto. E’ un tecnico esigente, a cui piace molto la tecnica e la qualità. In questi anni è cambiato e cresciuto molto ovviamente. Molto interessante questo mix che sta facendo tra linea a tre e a quattro, saper variare a seconda degli avversari è un punto di vantaggio. Sta avendo un’evoluzione tattica molto interessante. Ricordo migliore? A parte che è un ottimo gestore del gruppo, direi il fatto che se ne frega dei commenti e dei preconcetti. Io mi sono ritrovato buttato in campo nonostante avessi davanti a me compagni molto più forti di me. E’ coerente con se stesso, va avanti per la sua strada, che piaccia o no. Non è uno che ti dice una cosa e poi ne fa un’altra, come a volte succede. Sa come si arriva agli obiettivi”.