Modric felice: "Grazie di cuore a tutti i milanisti per la splendida accoglienza e l’affetto che mi avete dimostrato ieri a San Siro"

vedi letture

Milan-Bari 2-0 di ieri sera ha visto, tra le altre cose, anche l'esordio di Luka Modric in maglia rossonera. Il croato è stato accolto dall'enorme boato di un San Siro che contava più di 70mila persone nonostante il periodo dell'anno non favorevole.

Il centrocampista è parso tanto emozionato e felice quanto i tifosi sugli spalti e ha condiviso la sua gioia su Instagram: "La mia nuova casa! Grazie di cuore a tutti i milanisti per la splendida accoglienza e l’affetto che mi avete dimostrato ieri a San Siro. Ci vediamo sabato!".