Dopo l'addio all'Atalanta e alla Serie A, Toloi ha firmato con il San Paolo

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - Un campione d'Europa al San Paolo. Il club 'tricolor' ha infatti annunciato l'arrivo, ma sarebbe meglio dire il ritorno dopo dieci anni di militanza atalantina, di Rafael Toloi che ha firmato un contratto biennale. Il difensore dell'Italia campione a Euro 2021 aveva già giocato nel San Paolo, vincendo nel 2012 la Coppa Sudamericana prima di trasferirsi alla Dea nel 2015. Attualmente svincolato, ha deciso di tornare nella società che lo ha lanciato nel calcio di alto livello.

"Torcida sanpaolina, grazie per l'affetto e per tutti i vostri messaggi - il messaggio via social di Toloi -. Sono molto felice per essere di ritorno, e di nuovo con voi. Un abbraccio". (ANSA).