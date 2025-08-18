Dopo l'addio all'Atalanta e alla Serie A, Toloi ha firmato con il San Paolo
(ANSA) - ROMA, 16 AGO - Un campione d'Europa al San Paolo. Il club 'tricolor' ha infatti annunciato l'arrivo, ma sarebbe meglio dire il ritorno dopo dieci anni di militanza atalantina, di Rafael Toloi che ha firmato un contratto biennale. Il difensore dell'Italia campione a Euro 2021 aveva già giocato nel San Paolo, vincendo nel 2012 la Coppa Sudamericana prima di trasferirsi alla Dea nel 2015. Attualmente svincolato, ha deciso di tornare nella società che lo ha lanciato nel calcio di alto livello.
"Torcida sanpaolina, grazie per l'affetto e per tutti i vostri messaggi - il messaggio via social di Toloi -. Sono molto felice per essere di ritorno, e di nuovo con voi. Un abbraccio". (ANSA).
Pubblicità
News
Modric felice: "Grazie di cuore a tutti i milanisti per la splendida accoglienza e l’affetto che mi avete dimostrato ieri a San Siro"
Vernazza: "Le linee guida sono opposte a quelle di un’estate fa, quando Fonseca inseguiva l’utopia. Con Allegri si ritorna alla concretezza"
Panucci controcorrente: "Il nuovo Milan non mi fa impazzire. Ha perso Theo e serviva qualcosa in più di De Winter"
Le più lette
1 Il retroscena su Modric: a fine partita, mentre tutti erano in spogliatoio, si è avvicinato a Okafor per dargli consigli
2 Ramazzotti racconta: "leri le telecamere dello Utd hanno Inquadrato Hojlund mentre entrava a Old Trafford con la maglietta, sicuramente non soddisfatto della scelta"
4 LIVE MN - Ricci: "Non erano scontati 70mila tifosi oggi. Leao spero stia bene, Modric e Jashari top"
Primo Piano
Luca SerafiniQualche domanda di Ferragosto. Perché Leoni è meglio di De Winter? Chi preferire tra Vlahovic e Hojlund? I rossoneri sono da scudetto? "A volte il vincitore...", lo disse Nelson Mandela o Jim Morrison?
Franco OrdineIn difesa i conti non tornano. Regalate a Jimenez un orologio! Maignan e Pulisic: subito rinnovi
Esce Thiaw, entra De Winter. L'impatto a bilancio delle operazioni, con un occhio al "buco" Champions
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com