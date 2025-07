Il 40enne Modric e i numeri che fanno impressione: 71 partite stagionali giocate

71 partite giocate in stagione. A 40 anni. Il dato relativo all'impiego di Luka Modric fa impressione, considerando come il suo ruolo, sebbene non più centrale al Real Madrid, si sia rivelato tutt'altro che marginale.

LA PASSERELLA DEL MONDIALE PER CLUB

Il Mondiale per Club si è rivelato fin qui una passerella per il croato che sta giocando le sue ultime partite con i blancos: Xabi Alonso lo ha sempre impiegato, se pur con il contagocce: 6 minuti contro l'Al-Hilal, 30 contro il Pachuca, 23 contro il Salisburgo e 12 contro la Juventus. Prossimo impegno col Borussia Dortmund e potrebbe non finire qui col Real che ha grandi possibilità di accedere alle semifinali e alla finale di New York del 13 luglio.

CARRIERA ALLUNGATA CON LA GESTIONE ANCELOTTI

Il croato in questa sua stagione d'addio a Madrid è stato comunque gestito bene e ha giocato persino più partite rispetto alla stagione 2023/24: Carlo Ancelotti lo ha impiegato 35 volte su 38, facendolo giocare titolare in 17 occasioni. Tre volte titolare su 5 gare giocate in Copa del Rey e in Champions League è sempre stato presente nelle 14 partite giocate, venendo schierato dall'inizio in 7 occasioni. Scampoli di partita in altre tre competizioni: Supercoppa spagnola, Coppa Intercontinentale e Supercoppa UEFA. Infine ben 10 partite giocate con la nazionale croata, di cui 9 da titolare e 5 di esse in cui ha giocato per tutti e 90 i minuti. Raramente a quest'età si vede un giocatore impiegato così tanto in così tante partite importanti.

IL MINUTAGGIO DICE: 41 PARTITE GIOCATE

Complessivamente Modric ha giocato fin qui 3.728 minuti, dato che è in aggiornamento col Real Madrid ancora impegnato al Mondiale per Club. Un minutaggio equivalente a 41 partite intere disputate. Impressionante da una parte, dall'altra parte la domanda su quale Modric il Milan troverà al termine di una stagione così logorante diventa inevitabile. Le ultime ci dicono di un giocatore che è disposto persino a tagliarsi le ferie per cominciare la sua nuova avventura in rossonero. E farsi trovare pronto per la prima di campionato, in programma il 23 agosto contro la Cremonese.