Biasin: "Come ogni estate regge il teorema mediatico dell'allenatore subentrante. Ma per piacere..."

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, il collega Fabrizio Biasin ha parlato anche di Milan, del calciomercato che starebbe portando avanti la società rossonera e delle date della prossima Supercoppa Italiana, competizione nella quale sarà presente anche il Diavolo.

"Il Milan si è accattato Ricci per 24,5 milioni, bonus inclusi. E questa francamente è una signora operazione. Patron Cairo nel recente passato ha ceduto Buongiorno e Bremer per cifre assai importanti e, invece, per il centrocampista azzurro si è accontentato di una somma tutto sommato accettabile. Il nuovo corso Milan è iniziato, gli scettici sono tanti, non il sottoscritto (ps. E anche Jashari è in rapido avvicinamento) [...].

Ufficiale: la Supercoppa italiana andrà in scena prima di Natale: finale il 22 dicembre, ovviamente ancora in Arabia Saudita. E buon Natale.

Lette qua e là: “Milan, Allegri fa il duro: ritiro anticipato, sveglia presto, doppi allenamenti. Il tecnico vuole una partenza lanciata: ha anticipato il ritiro, da lunedì prossimo anche i nazionali in campo. A Milanello colazione e cena tutti insieme”. E ancora: “Sedute più lunghe, dialogo, tecnologia: Inter, la rivoluzione di Chivu in 19 giorni. I nerazzurri stanno in campo più tempo rispetto al passato e a intensità maggiore. E poi colloqui individuali mirati e preparazione fisica innovativa”. Come ogni estate regge lo straordinario teorema mediatico dell’allenatore subentrante: “con il nuovo tecnico ci si allena fortissimo, con quello vecchio tutti a far flanella”. Ma per piacere…".