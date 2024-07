Zazzaroni sul mercato delle italiane: "Il Milan preoccupa"

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, commenta il mercato delle big di Serie A nel suo consueto editoriale per il quotidiano romano. Questo l'estratto più interessante in merito: "Napoli e Juve sono quelle che si stanno muovendo di più e meglio nel tentativo di ridurre sensibilmente le distanze dall’Inter, la più rilassata della compagnia: quel che doveva fare l’ha fatto in anticipo e da settimane è concentrata sugli optional: un esterno sinistro in più, un centrale se va via De Vrij, un attaccante se Arnautovic fa le valigie e i borsoni in pelle Vuitton, vacchetta naturale a concia vegetale. Preoccupa il Milan che ha due priorità: il centravanti e il terzino destro. Inoltre si guarda attorno per vedere di aumentare i centimetri e i chili della mediana. Al momento, ciccia.

L’Atalanta ha promesso a Gasperini di rafforzare la squadra per la Champions: dopo aver dato un senso compiuto a De Ketelaere, il Re Mida di Grugliasco s’è messo in testa di rilanciare Zaniolo (scommetto che ce la fa). Il prezzo di Koopmeiners, per ora, è esposto da Bulgari. La Lazio sembra ancora il prodotto di un gruppo di validi scout nemmeno troppo boy, mentre la Roma deve capire come investire bene i milioni a disposizione e recuperati (60?, 70?). Ghisolfi guarda alla Francia (Le Fée, preso) e alla Spagna (Riquelme)".