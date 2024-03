Ziliani: "Caso Acerbi-Juan Jesus? Il Palazzo pensa a una soluzione all'italiana"

C'è tanta attesa per la sentenza del Giudice Sportivo sul tanto discusso caso Juan Jesus-Acerbi, col difensore dell'Inter che rischierebbe fino a 10 giornate di squaliica qualora le accuse che gli sono state mosse contro venissero confermate. In merito a questo discorso ha parlato il giornalista de Il Fatto Quotidiano Paolo Ziliani, che sul proprio profilo X ha scritto: "Caso Acerbi, si va verso l'inciucio? È l'ultima pensata del movimento che combatteva il razzismo con la campagna delle tre scimmie (ricordate?).

Acerbi un po' colpevole e un po' no, Juan Jesus un po' sincero e un po' bugiardo: il Palazzo pensa a una soluzione all'italiana, 3-4 giornate di squalifica, tutti contenti e caso chiuso. Con la credibilità sotto i tacchi e il mondo intero che ci guarda e ci compatisce".