Alla scoperta del Feyenoord: alti e bassi in Champions, in ritardo in campionato. E senza Gimenez...

vedi letture

Il Milan ha evitato il derby italiano contro la Juventus e ai playoff per qualificarsi agli ottavi di Champions League ha pescato il Feyenoord, che ha chiuso la fase campionato al 19° posto. La sfida di andata si giocherà in Olanda (domani alle 21), mentre il ritorno è in programma una settimana dopo a San Siro (18 febbraio alle 18.45). Ma che squadra è il Feyenoord?

LA STAGIONE DEL FEYENOORD - Allenata fino a ieri da Brian Priske (oggi verrà annunciato il sostituto provvisorio), la formazione biancorossa sta vivendo una stagione con parecchi alti e bassi, soprattutto in Europa dove ha alternato grandi risultati a pesanti sconfitte: nella fase campionato, la squadra olandese ha per esempio battuto Benfica (in trasferta) e Bayern Monaco (3-0 a Rotterdam) e ha pareggiato 3-3 in casa del Manchester City, ma ha perso anche nettamente contro Bayer Leverkusen (0-4), Salisburgo (1-3) e soprattutto Lille (6-1). In campionato, invece, il Feyenoord è in pesante ritardo dalla vetta della classifica dove ci sono Ajax e PSV con 12 punti di vantaggio sulla formazione di Rotterdam che è quinta (al terzo posto c'è l'Utrecht a +5e, al quarto l'AZ Alkmaar a +1).

AFFARE GIMENEZ - Il destino ha voluto che il Milan pescasse proprio il Feyenoord, club con cui ha appena chiuso per Santiago Gimenez in rossonero. L'attaccante messicano era senza dubbio gioiello più importante dalla formazione olandese, oltre ad essere il suo bomber (ha segnato 16 reti). Il club di Rotterdam ha perso così il suo giocatore chiave. A chi fare attenzione senza il messicano? I giocatori più interessanti sono sicuramente il difensore centrale Hanko, cercato con insistenza dalla Juventus in questo mercato invernale, e gli esterni offensivi Moussa e Paixao.

STADIO CALDO - Anche senza Gimenez, il Feyenoord non va comunque sottovalutato, soprattutto quando gioca in casa allo Stadion Feijenoord "De Kuip": si tratta di un impianto da circa 47 mila posti, costruito nel 1937 e ammodernato in più fasi, l'ultima delle quali in occasione dell'Europeo del 2000 quando ha ospitato anche la finale vinta dalla Francia con il golden gol ai supplementari contro l'Italia (rete di Treseguet). Il "DE Kuip" è molto caldo, con i tifosi olandesi che non fanno mai mancare il loro supporto alla squadra.

PRECEDENTI - I precedenti tra Milan e Feyenoord non sorridono al Diavolo che ha affrontato gli olandesi in due occasioni, vale a dire negli ottavi di finale di Coppa dei Campioni 1969-1970: i rossoneri, allenati da Nereo Rocco, vinsero 1-0 il match di andata a San Siro grazie ad un gol di Combin, ma al ritorno la formazione di Rotterdam ribaltò il risultato (2-0) e fu così lei a passare il turno. In via Aldo Rossi sperano ovviamente che stavolta le cose vadano diversamente.