FOCUS MN - Tutto su Silvano Vos. Pregi, difetti e curiosità sull'olandese, che ricorda Gravenberch

Conosciamo meglio Silvano Vos, obiettivo di mercato del Milan. Ma facciamo prima un riassunto della trattativa, ben avviata: nelle ultime ore il club rossonero ha raggiunto un accordo con l’entourage del 19enne, sia per quanto riguarda l’ingaggio che gli anni di contratto. Ora però si cerca l’accordo tra club. Vos ha chiesto di essere ceduto per giocare di più, il Milan quindi spera di far leva sulla volontà del giocatore, come accaduto già nel corso dell’estate per gli altri acquisti. La cifra che chiede l’Ajax si aggira attorno ai 9-10 milioni, ma i rossoneri vorrebbero spendere meno. Vos può essere tesserato in prima squadra senza togliere spazio a nessuno in quanto da regolamento andrebbe nella lista Under 22. L’olandese verrebbe utilizzato sia in prima squadra che nella squadra Milan Futuro.

CHE GIOCATORE È

Silvano è un centrocampista creativo. È anche potente e intelligente, con la tendenza a pensare in modo più difensivo piuttosto che offensivo. Giocatore intelligente e di personalità. Non ama allargarsi sulle fasce ma predilige il ruolo di diga davanti alla difesa. Può essere un perno del centrocampo a 3 oppure uno dei due centrali nella mediana a 2 in un 4-2-3-1. Raramente segna, con un exploit nella stagione 2022/23 con lo Jong Ajax, la seconda squadra dei lancieri che gioca nella seconda divisione olandese: 4 reti e 4 assist in 31 partite

A CHI SOMIGLIA?

Centrocampista alto 189 cm, per stazza e attitudine in campo potrebbe somigliare di più a Ryan Gravenberch, sebbene l'attuale centrocampista del Liverpool sia più grande e più forte.

IL SALTO IN PRIMA SQUADRA

Vos ha esordito con l'Ajax la scorsa stagione, un momento tanto atteso dai tifosi poiché da tempo su di lui erano riposte grandi aspettative. Tuttavia, durante il suo debutto europeo contro l'Olympique Marsiglia, ha ricevuto un cartellino rosso. Una voglia di farsi notare che si è tramutata in troppa irruenza, con il risultato meno sperato. Suo malgrado, è capitato in uno dei peggiori Ajax degli ultimi anni che ha persino conosciuto l'onta dell'ultimo posto in classifica. In una situazione simile per un giovane esordiente non è facile emergere. Le sue prestazioni in prima squadra sono state generalmente sfortunate e, in questo senso, piuttosto deludenti rapportate alle aspettative.

FARIOLI LO HA BOCCIATO

Durante la preparazione per la stagione in corso, è stato rimandato al Jong Ajax da Farioli perché c'erano già abbastanza centrocampisti in rosa. Tuttavia, se escludiamo Jordan Henderson non vediamo nomi di caratura mondiale. Scorrendo la lista: l'ex Roma Benjamin Tahirovic, poi Sivert Mannsverk, Kenneth Taylor, Branco van den Boomen, Kian Fitz-Jim e Kristian Hlynsonn. Situazione che funga da piccolo campanello d'allarme

IN COSA PUÒ MIGLIORARE

Tatticamente e tecnicamente l'Italia gli sarà da università. Ci sono ancora ampi margini di miglioramento e una Serie C italiana come punto di partenza può andare bene. Da migliorare il piede sinistro.

I PROBLEMI CONTRATTUALI

C'è sempre stata un po' di confusione riguardo al suo prolungamento del contratto, che ha richiesto del tempo per essere finalizzato. A luglio 2023 finalmente ha siglato un accordo con l'Ajax fino al 2028. Il suo agente, Nathan van Kooperen, ha pubblicato un tweet accusando l'Ajax dopo che il club aveva acquistato il norvegese Mannsverk, un concorrente per il suo assistito. A sua detta a Vos era stato promesso che l'Ajax non avrebbe acquistato un altro giocatore nella la sua posizione.

SILVANO, MA NON È ITALIANO

Se vi ha incuriosito il nome, che può rimandare origini italiane, sappiate che Silvano Vos non ha alcun legame col Belpaese. Il suo nome di battesimo infatti non è raro per ragazzi di origini surinamesi come lui. Una piccola lezione di olandese, infine: il suo cognome, Vos, significa "Volpe".

