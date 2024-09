Fonseca, weekend della verità: derby decisivo. Potrebbe saltare se...

Weekend della verità per Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese del Milan si gioca il futuro sulla panchina rossonera e lo farà forse nella gara più difficile se sei il tecnico del Diavolo di questi tempi: il derby contro l'Inter. Domenica 22 alle ore 20.45 San Siro sarà teatro della prima stracittadina della stagione con lo stadio a maggioranza vestito di nerazzurro. La squadra di Inzaghi, già di per sè favorita per rosa e caratura, ha anche il vantaggio psicologico dei sei precedenti vinti in fila a cui potrebbe essere aggiunto un settimo da record.

Queste premesse non fanno che complicare la vita per Fonseca del quale, in settimana, sono già stato nominati dei possibili sostituti e che dunque avrà difficoltà a preparare questa sfida con cui si gioca tutto. Si chiedono cambi non solo dal punto di vista tattico ma anche e soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento della squadra. Se questi non ci saranno, anche in caso di non sconfitta, il tecnico portoghese rischierà di essere esonerato. Se così sarà, dopo sole cinque giornate, Zlatan Ibrahimovic, proclamatosi boss del club e referente per tutte le decisioni, ammetterebbe lo sbaglio e l'errore di valutazione nell'aver ingaggiato Fonseca a inizio stagione.

