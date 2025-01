In 7 giorni Sergio Conceiçao ha ricreato il Milan: la Supercoppa un punto di partenza

vedi letture

In 7 giorni Sergio Conceicao ha ricreato il Milan. Da lunedì 30 dicembre, giorno in cui il tecnico portoghese è stato annunciato come nuovo allenatore rossonero, a lunedì 6 gennaio 2025, giorno in cui il Diavolo ha vinto la sua ottava Supercoppa Italiana battendo in semifinale in rimonta la Juventus e in finale in rimonta l'Inter. Arrivato a Milano alla vigilia della partenza per l'Arabia, l'allenatore ha subito catturato l'attenzione e le teste dei suoi nuovi giocatori con un allenamento a Milanello.

I risultati di Riyad ma soprattutto le prestazioni offerte durante la competizione dimostrano come nei pochi giorni di allenamento, spesso con doppia seduta, Conceicao abbia fatto breccia nel cuore dei suoi. Dal secondo tempo con la Juve si è visto un Milan coraggioso, con attributi, disposto al sacrificio e inflessibile. Sotto sia con la Juve di un gol che con l'Inter di due, i rossoneri hanno continuato a spingere a testa bassa specialmente ieri contro i cugini nerazzurri e hanno ribalatato tutto.

Ora questa vittoria tanto bella quanto inaspettata deve essere il punto di partenza. Dev'essere il fondamento su cui basare una consapelezza: il Milan è forte e vale i primi quattro posti della classifica. Ci sono i rimpianti per non aver scelto un allenatore con questo carisma sin dall'inizio, ci sono i rimpianti per non aver sempre dato il 100% con i talenti a disposizione: ma adesso vanno lasciati fuori dalla porta e mettersi al lavoro come è successo questa settimana anche nei prossimi 5 mesi con un unico obiettivo, centrare la Champions League.

ASCOLTA IL PODCAST CLICCANDO SUL BANNER