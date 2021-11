La lezione del Milan a Mou brucia ancora: l'analisi del day after (PODCAST)

Non si spegne l’eco delle polemiche attorno alla vittoria del Milan all’Olimpico contro la Roma, ma poco importa, perché la squadra di Stefano Pioli ha spiegato calcio fino a quando è rimasta in parità in numerica. Una grande prova, che ha portato in dote la decima (decima) vittoria su undici partite di campionato giocate. C’è poco da fare, si fa fatica ad accettare il fatto che il Milan sia lassù e lo sia con merito, perché è la squadra che gioca il miglior calcio d’Italia e lo fa, da settimane, senza la rosa al completo. Figuriamoci se fosse tutto a posto cosa potrebbe fare ancora la formazione di Pioli.

Nel podcast odierno, oltre all’analisi del day-after, anche le impressioni post partita del nostro Filippo D’Angelo, presente ieri all’Olimpico.