Milan senza Loftus ma con la ritrovata aggressività: a Dortmund servono voglia e cinismo per prendersi la partita (PODCAST)

vedi letture

Il Milan si sta preparando alla sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund: per i rossoneri la partita non è decisiva ma sicuramente molto importante, e Pioli deve essere bravo a gestire gli aspetti chiave del match. Tra questi l’assenza di Loftus-Cheek che dovrà per forza di cose portare una novità in mezzo al campo, e la ritrovata aggressività da grande squadra mostrata contro la Lazio che dovrà esserci anche a Dortmund.

Avviciniamoci alla sfida con il nostro podcast.