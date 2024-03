Pioli sceglierà la miglior formazione possibile per l'assalto all'Europa League

Il Milan questa sera affronterà lo Slavia Praga nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. I rossoneri, in campo alle 21 a San Siro, dovrà sfruttare il fattore campo per provare a indirizzare già nel primo round il doppio confronto con i cechi. La squadra di Trpisovski non va però presa sotto gamba e Stefano Pioli lo ha ricordato in conferenza stampa: "È una squadra molto intensa, che corre tanto e bene. Sono molto diretti, giocano coi tre giocatori offensivi vicini, prediligono il giro palla e poi vanno subito sull'attaccante. Hanno attaccanti fisici e veloci. Giocano con tanta energia". Per questa ragione e non solo servirà il miglior Milan possibile.

Sia Pioli che Adli, sempre nella conferenza stampa di ieri pomeriggio, hanno ricordato quanto per il Diavolo la competizione europea sia un obiettivo importante e concreto di questo finale di stagione. Il tecnico ha detto: "Noi dobbiamo pensare di poterla vincere, poi dopo bisogna essere bravi a passare questo turno. Non è la giusta mentalità guardare troppo avanti, in Europa gli avversari sono tutti difficili". Così Pioli schiererà davanti a Maignan, una linea a quattro formata dai difensori più in forma, Florenzi, Kjaer, Gabbia e Theo. In mezzo al campo ci saranno Reijnders e Adli mentre là davanti non si cambia: Pulisic, Loftus e Leao a sostegno di Giroud.

