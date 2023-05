Tananai ft. Leao - Milan con Leao-Milan senza Leao: c'è una differenza... abissale

MilanNews.it

Ep 366 - Con Leao o senza Leao: differenza abissale

Che Tananai sia interista, in questo caso, non conta nulla, anche perché il testo della canzone in questione ha poco a che vedere con il calcio, tranne se sfruttato per la seguente statistica: tra il Milan con Rafael Leao e il Milan senza Rafael Leao c'è una differenza... ABISSALE!

L'attaccante portoghese, infatti, non è stata protagonista con il Milan dal primo minuto in questa stagione per 10 partite in totale, due delle quali per squalifica e ben otto per scelta tecnica o di gestione della condizione fisica; di queste 10 gare, il Milan ne ha vinta solamente una (contro il Monza, tra l'altro con gol segnato da Leao, il 22 ottobre 2022), pareggiate quattro e perse ben 5, tra cui il derby di febbraio 2023 di campionato.

Milan-Napoli 1-2 (squalificato)

Milan-Monza 4-1

Cremonese-Milan 0-0

Milan-Torino 0-1 d.t.s (Coppa Italia)

Milan-Sassuolo 2-5

Inter-Milan 1-0

Fiorentina-Milan 2-1 (squalificato)

Milan-Empoli 0-0

Bologna-Milan 1-1

Milan-Cremonese 1-1

È ben evidente, dunque, la differenza ABISSALE tra il Milan con Leao e il Milan senza Leao? Sì. Come fare ora, considerando le tante partite in programma e la necessità di dare riposo anche al fuoriclasse col 17?

