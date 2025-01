CorSera - Milan tra Parma e mercato: vietato fallire contro i gialloblu, pronto il rilancio per Gimenez

vedi letture

Da una parte la rimonta Champions, dall’altra il mercato: la partita doppia del Milan accende questo incandescente finale di gennaio, mese crocevia della fin qui tormentata stagione rossonera. Lo scrive questa mattina il Corriere della Sera che spiega che oggi alle 12.30 i rossoneri ospiteranno il Parma a San Siro, una sfida da vincere a tutti i costi per risalire la classifica e avvicinarsi al quarto posto. Ma in via Aldo Rossi non mollano nemmeno la presa su Santiago Gimenez, il grande sogno del mercato invernale del Diavolo.

RILANCIO PER GIMENEZ - Il Milan ha già presentato una prima offerta da circa 30 milioni di euro che però il Feyenoord ha rifiutato perchè pretende una cifra tra i 40 e i 50 milioni di euro. Il club rossonero, forte del sì del giocatore messicano con cui ha già trovato un accordo di massima per un contratto fino al 2028, sta preparando un rilancio, anche se in via Aldo Rossi sanno bene che difficilmente ci sarà una svolta, in un senso o nell'altro, prima di mercoledì quando la formazione olandese si giocherà contro il Lille la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League.

VIETATO FALLIRE - In attesa di novità dall'Olanda, i rossoneri si preparano alla sfida di oggi alle 12.30 contro il Parma. Vietato fallire, servono assolutamente i tre punti per accorciare le distanze verso la zona Champions, approfittando anche dello scontro diretto in programma stasera tra Lazio e Fiorentina. Il Milan non può sbagliare contro i gialloblu e per questo, nonostante mercoledì ci sia la sfida decisiva in Champions League in casa della Dinamo Zagabria e poi domenica prossima il derby di Milano, Sergio Conceiçao si affiderà alla formazione migliore, compreso Youssouf Fofana che è diffidato e quindi a rischio squalifica contro l'Inter.