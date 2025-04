Conceiçao: "Risultato giusto. Niente di fantastico, ma siamo stati una squadra molto più compatta come piace a me”

Mister Sergio Conceiçao ha parlato a Mediaset al termine di Milan-Inter 1-1. Le sue dichiarazioni dopo la Semifinale d’andata di Coppa Italia:

Un pareggio che tiene aperto tutto. Quanto ci credete? Risultato giusto? “Siamo a metà. Noi adesso aspettiamo questa gara di ritorno, c’è la possibilità di andare a Roma per disputare una finale che vogliamo tanto. Ringrazio il pubblico che è stato fantastico. È stata una gara equilibrata contro un avversario difficile che ci conosce molto bene. Dovevamo fare una partita intelligente nella nostra organizzazione difensiva: l’abbiamo fatto e sono molto contento”.

Quindi bicchiere mezzo pieno: “Anche noi abbiamo avuto occasioni. Non ho visto l’Inter arrivare come fa normalmente. Sono bravi sulle palle inattive, ci hanno creato qualche problema nel primo tempo. Nel primo tempo abbiamo avuto un paio di occasioni, nel secondo tempo anche. Il risultato è giusto, partita molto equilibrata. Sono contento di questo approccio. Già nel secondo tempo a Napoli avevamo fatto bene, dobbiamo continuare a lavorare per arrivare a questo obiettivo che abbiamo: arrivare in finale di Coppa Italia e vincere”.

Avete cambiato poche volte il campo velocemente… “Era preparata. Loro quando sono più bassi non è facile con i centrocampisti che devono coprire tutta l’ampiezza: se lo facevamo velocemente potevamo trovare la superiorità numerica. Abbiamo creato difficoltà con Theo e Walker alle spalle dei centrocampisti”.

Come mai in questi quattro mesi non riuscite a dare continuità? Perché ci sono troppo alti e bassi? “Sono tre mesi che sono qua. Piccolo dettaglio. Sono arrivato qua e abbiamo fatto due partite, una con la Juve e una contro l’Inter, dopo quando siamo arrivati qua abbiamo cominciato una serie di partite ogni tre giorni. Da due settimane ho la squadra un po’ più libera per lavorare e trovare le cose giuste per l’equilibrio di squadra. So che può sembrare una scusa ma non è una scusa. Stiamo lavorando sul campo, non solo in video, per poter dare risposte come quella di oggi o come il secondo tempo di Napoli. Niente di fantastico, ma siamo stati una squadra molto più compatta come piace a me”.