live mn Verso Genoa-Milan. Le ufficiali: Leao in panchina a sorpresa

LE FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Sabelli, Thorsby, Messias; Pinamonti. A disp. Siegrist, Sommariva, Vitinha, Bani, Ekhator, Otoa, Badelj, Kassa, Zanoli, Ahanor, Venturino. All. Patrick Vieira.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Theo Hernandez; Pulisic, Loftus-Cheek; Jovic. A disp. Sportiello, Torriani, Gimenez, Leao, Chukwueze, Florenzi, Thiaw, Walker, Bartesaghi, Terracciano, Camarda, Joao Felix, Musah. All. Sergio Conceiçao.

18.05 - DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Collu

Assistenti: Costanzo – Passeri

IV Uomo: Santoro

VAR: Gariglio

AVAR: Mazzoleni

17.35 - Come confermato dallo stesso Patrick Vieira non saranno presenti questa sera in rosa gli infortunati Malinovskyi, Cuenca, Onana, Ekuban e Cornet. Torna disponibile invece Otoa che ha scontato il turno di squalifica.

17.00 - Rafa Leao ha segnato 11 gol totali e totalizzato 11 assist per i propri compagni. Il piccolo difetto? Sin qui Leao non ha ancora segnato in Serie A a San Siro: tutti i suoi 7 gol sono stati siglati lontano da Milano (l'ultimo in casa dell'Udinese).

16.20 - DOVE VEDERE GENOA-MILAN

Data: lunedì 4 maggio 2025

Ora: 20.45

Stadio: Luigi Ferraris, Genoa

Diretta TV: Dazn, Zona Dazn

Web: MilanNews.it

15.40 - La lista di indisponibili e diffidati rossoneri:

Indisponibili: Abraham, Bondo, Sottil, Royal

Diffidati: Bondo, Hernandez, Leao

15.00 - La probabile formazione del Genoa (4-2-3-1): 16 Leali; 22 Vasquez 4 De Winter 13 Bani 3 Martin; 32 Frendrup 73 Masini; 59 Zanoli 2 Thorsby 21 Ahanor; 21 Ekhator

14.20 - Tornato in gruppo nel corso dell'ultima settimana di lavoro, dopo oltre 100 giorni di assenza Emerson Royal sarà nuovamente a disposizione del Milan. Sergio Conceiçao ha infatti deciso di portarsi dietro a Genova anche il terzino brasiliano, che potrebbe anche trovare dello spazio nel momento in cui il lusitano lo ritenesse opportuno.

Un recupero, quello dell'ex Tottenham, importante in vista di questo finale di stagione, anche perché Emerson Royal permette a Conceiçao di avere più soluzioni soprattutto in fase difensiva, dato che può giocare tanto da braccetto, ruolo che ha ricoperto agli Spurs quando giocava con Antonio Conte, che come esterno di centrocampo al posto di uno tra Alex Jimenez e Kyle Walker.

14.00 - Dopo aver conquistato l’accesso alla finale di Coppa Italia, in programma il 14 maggio allo Stadio Olimpico di Roma contro il Bologna, il Milan si prepara a concludere un campionato di Serie A che ha lasciato più ombre che luci. Nonostante l’obiettivo Champions definitivamente sfumato, la squadra di Sergio Conceiçao non può permettersi di abbassare la guardia in campionato, dove i risultati e le prestazioni hanno spesso deluso. Il prossimo avversario sarà il Genoa, un banco di prova da non sottovalutare, a prescindere, per chiudere con dignità una stagione altalenante. Di questo, e non solo, ha parlato il giornalista Carlo Pellegatti, analizzando il momento del Milan tra aspettative, delusioni e possibili scenari futuri:

Su Genoa-Milan: "Non bisogna mai dire che sono tutti a disposizione, e io non l'ho detto. E infatti Conceicao ha detto in conferenza stampa che non ci saranno Tammy Abraham, Warren Bondo e Riccardo Sottil. In questo momento si tende a fare dei bilanci, ma non dobbiamo cadere in questa cosa. Cominciamo a vincere la Coppa Italia e poi vediamo se questo tamponerà gli aspetti negativi della stagione. Fare dei pre bilanci non ha senso".

13.40 - Dopo essere stato "prestato" al Milan Futuro per queste ultime partite della stagione, Francesco Camarda è rientrato tra i convocati di Sergio Conceiçao anche a fronte dell'infortunio di Tammy Abraham, che ricordiamo aver riportato un affaticamento al retto femorale della coscia destra da valutare a strettissimo giro di posta, anche perché fra poco più di una settimana ci sarà la finale di Coppa Italia.

Non solo, Camarda è tornato a disposizione della prima squadra anche perché non potrà giocare i playout con il Milan Futuro, dato che non ha raggiunto le presenze necessarie per partecipare agli spareggi salvezza. In questa particolare stagione, tra Serie A e Champions League, il classe 2008 ha collezione 13 spezzoni di partita per un totale di 189 minuti.

13.20 - Christian Pulisic ha deciso l’unico match giocato in carriera al Ferraris contro il Genoa (1-0 il 7 ottobre 2023); escludendo gli attaccanti centrali (prime o seconde punte), l’americano potrebbe diventare il primo giocatore del Milan a segnare più di 10 gol nei primi due campionati di Serie A disputati in rossonero da Luciano Chiarugi (1972/73 e 1973/74).

13.00 - Milan e Genoa hanno pareggiato entrambe le ultime due sfide di Serie A: le due squadre non impattano tre match di fila nel massimo campionato dal biennio 1991-1992; la stagione 1991/92 è stata anche l’ultima nella quale lombardi e liguri hanno chiuso in pareggio entrambi i match dello stesso torneo.

Il Milan è rimasto imbattuto in 13 delle ultime 14 sfide di campionato contro il Genoa (9V, 4N); l’unico successo rossoblù nel periodo è un 2-1 dell’8 marzo 2020, con le reti di Goran Pandev e Francesco Cassata (Zlatan Ibrahimovic per i rossoneri).

12.30 - Il Secolo XIX oggi in edicola in prima pagina dedica ampio spazio anche al Genoa, che chiuderà la trentacinquesima giornata ospitando il Milan al Ferraris. Una serata di festa per il Grifone, che vorrà celebrare la salvezza davanti al proprio pubblico, che ovviamente risponderà presente, dato che sono attesi ben 31mila tifosi.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio di Genoa-Milan, sfida che chiuderà questa 35esima giornata di Serie A Enilive. Entrambe le squadre non hanno oramai più nulla da chiedere a questo campionato, dato che una è salva mentre l'altra non può fare meglio del nono posto attuale in classifica, ma la storica rivalità che le lega ci fa pensare che la partita del Ferraris sarà comunque ricca di emozioni. Grazie al nostro live testuale potrete restare aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro del Diavolo. Restate con noi!!!