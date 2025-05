I giocatori del Milan insieme al giovane giornalista Emanuelesuperstar16: le foto

vedi letture

Il calcio regala tanti sorrisi. Quelli donati dai calciatori del Milan a Emanuelesuperstar16 sono bellissimi. Ma chi è Emanuelesuperstar16? Si tratta di un ragazzino di quasi 9 anni, originario della Puglia ma che vive da quest'anno con la famiglia a Genova, che sta sfidando una dura malattia e che trova nella sua grande passione per il calcio la sua valvola di sfogo principale. Emanuele sogna di essere giornalista sportivo e già ci sta riuscendo: sul suo canale YouTube ha registrato diverse interviste a calciatori come Balotelli o Iemmello, per citarne un paio.

Oggi Emanuelesuperstar, che abita come detto a Genova, è passato presso l'Hotel dove alloggia il Milan, impegnato nella gara contro il Genoa, e ha fermato i calciatori rossoneri che si sono concessi volentieri per uno scatto e tanti bei sorrisi. Il numero 10 rossonero Rafael Leao ha anche imitato il gesto proverbiale di Emanuele, nato da un saluto con il suo papà: mano sulla fronte e linguaccia di fuori. Un momento che difficilmente dimenticherà.