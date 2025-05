Il nuovo Leao: è tornato leader e insegue l'Europa con il Milan

È come se Leao avesse trovato nuova linfa vitale con questo 3-4-3, e a confermarlo è stato lui stesso nel post partita di Udinese-Milan, quando senza troppi giri di parole ha detto che grazie a questo schieramento lui, così come tanti altri compagni, si diverte molto di più. E in effetti i numeri di squadra e personali lo confermano, dato che da quando viene utilizzato questo modulo (cioè 4 partite) Leao ha messo a referto un gol e un assist.

Il portoghese è tornato ad essere il leader tecnico di questa squadra. Quando si accende lui tutto sembra scorrere meglio, per il piacere di Sergio Conceiçao che ovviamente spera di poter fare affidamento sulla versione migliore del suo numero 10 in occasione della finale di Coppa Italia in programma il prossimo 14 maggio a Roma contro il Bologna.

Oggi però il focus è centrato sulla partita di questa sera contro il Genoa al Marassi, stadio nel quale Rafael Leao non è mai riuscito a segnare quando tinto di rossoblù. Considerando che tutti i suoi gol stagionali in campionato sono arrivati in trasferta, il lusitano cercherà di sfatare questo tabù per prepararsi e caricarsi in vista dell'appuntamento dello stadio Olimpico, partita che il Milan non può permettersi di fallire se vuole centrale la qualificazione all'Europa League nella prossima stagione.

Molto passerà per i piedi di Rafael Leao, che sentendosi un punto fermo anche del Milan del futuro, non vuole assolutamente resta un anno senza giocare nelle coppe europee. Gli è successo nella stagione del suo arrivo a Milanello, 2019-20, e adesso ha l'ambizione di esibirsi con continuità su palcoscenici più importanti. Certo, avrebbe preferito la Champions League, ma arrivati a questo punto meglio l'Europa League che niente.