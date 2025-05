Conceiçao ha deciso: a Genoa in campo con tutti i big, poi spazio alle riserve contro il Bologna in campionato

Questa mattina Tuttosport ha svelato quello che dovrebbe (e potrebbe) essere il piano di Sergio Conceiçao in avvicinamento alla finale di Coppa Italia contro il Bologna in programma il prossimo 14 maggio a Roma. Ieri il portoghese in conferenza stampa è stato chiaro, "Non devo gestire niente", anche se in realtà è il primo ad essere consapevole di questa cosa, dato che nella capitale il Milan si giocherà una stagione intera, oltre che un titolo e la possibilità di qualificarsi alla prossima Europa League.

Stando dunque a quanto riportato da Tuttosport, Conceiçao contro il Genoa manderà in campo tutti i big per quella che dovrebbe essere una sorta di prova generale in vista della finale di Roma, dando così spazio alle riserve venerdì sera in occasione della 36esima giornata di campionato proprio contro il Bologna.