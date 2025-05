live mn Verso Genoa-Milan: Jovic recuperato, ma si gioca una maglia da titolare con Gimenez

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Tomori; Jimenez, Reijnders, Fofana, Theo Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao.

12.30 - Il Secolo XIX oggi in edicola in prima pagina dedica ampio spazio anche al Genoa, che chiuderà la trentacinquesima giornata ospitando il Milan al Ferraris. Una serata di festa per il Grifone, che vorrà celebrare la salvezza davanti al proprio pubblico, che ovviamente risponderà presente, dato che sono attesi ben 31mila tifosi.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio di Genoa-Milan, sfida che chiuderà questa 35esima giornata di Serie A Enilive. Entrambe le squadre non hanno oramai più nulla da chiedere a questo campionato, dato che una è salva mentre l'altra non può fare meglio del nono posto attuale in classifica, ma la storica rivalità che le lega ci fa pensare che la partita del Ferraris sarà comunque ricca di emozioni. Grazie al nostro live testuale potrete restare aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro del Diavolo. Restate con noi!!!