Walker esterno di centrocampo o braccetto di difesa? Conceiçao intanto ne è contento

Mister Sergio Conceiçao ha preso la parola da Milanello per presentare in conferenza stampa la sfida di domani sera a Marassi contro il Genoa. Settimana positiva per il tecnico dopo la vittoria di Venezia visto che ha ritrovato in gruppo sia Jovic che Emerson Royal.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Walker braccetto o laterale di centrocampo?

"Può fare tutte e due le posizioni. È una buona soluzione che conosca i due ruoli. Sta bene fisicamente, sta a disposizione come gli altri per poter aiutare la squadra".