Pellegatti: "Pensiamo a vincere la Coppa Italia, poi vediamo se questo tamponerà gli aspetti negativi della stagione. Oggi fare dei pre bilanci non ha senso"

Dopo aver conquistato l’accesso alla finale di Coppa Italia, in programma il 14 maggio allo Stadio Olimpico di Roma contro il Bologna, il Milan si prepara a concludere un campionato di Serie A che ha lasciato più ombre che luci. Nonostante l’obiettivo Champions definitivamente sfumato, la squadra di Sergio Conceiçao non può permettersi di abbassare la guardia in campionato, dove i risultati e le prestazioni hanno spesso deluso. Il prossimo avversario sarà il Genoa, un banco di prova da non sottovalutare, a prescindere, per chiudere con dignità una stagione altalenante. Di questo, e non solo, ha parlato il giornalista Carlo Pellegatti, analizzando il momento del Milan tra aspettative, delusioni e possibili scenari futuri:

Su Genoa-Milan: "Non bisogna mai dire che sono tutti a disposizione, e io non l'ho detto. E infatti Conceicao ha detto in conferenza stampa che non ci saranno Tammy Abraham, Warren Bondo e Riccardo Sottil. In questo momento si tende a fare dei bilanci, ma non dobbiamo cadere in questa cosa. Cominciamo a vincere la Coppa Italia e poi vediamo se questo tamponerà gli aspetti negativi della stagione. Fare dei pre bilanci non ha senso".

DOVE VEDERE GENOA-MILAN

Data: lunedì 5 maggio 2025

Ora: 20.45

Stadio: Luigi Ferraris di Genova

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

