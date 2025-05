Il presidente FIFA Infantino: "Tutti sanno che sono un tifoso dell'Inter"

Gianni Infantino ribadisce la sua fede interista a poche ore da Inter-Barcellona. Il presidente della FIFA ieri ha assistito al Gran Premio di Formula 1 di Miami con l'obiettivo di esporre il trofeo del Mondiale per Club che si terrà dal 14 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti e rilasciato qualche battuta anche sulla semifinale di Champions League a Mundo Deportivo.

Alla domanda se preferisse l'Inter o il Barcellona, ​​Infantino ha risposto che "tutti sanno che sono un tifoso dell'Inter". Il numero uno della FIFA è stato poi incalzato anche su Lautaro Martinez: "L’Inter è la squadra degli argentini", la breve replica del presidente FIFA.

Inzaghi non si sbilancia: "Per Lautaro e Pavard decideremo con staff medico e calciatori"

In conferenza stampa il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato in vista della sfida di domani contro il Barcellona, ritorno delle semifinali di Champions League dopo il 3-3 dell'andata. Una delle prime domande, inevitabile, è legata alla presenza o meno di Lautaro Martinez e Benjamin Pavard: "Per Lautaro e Pavard decideremo con staff medico e calciatori stessi, saranno loro a dovermi dire le sensazioni che sentono. Lautaro non si allena dalla partita di Barcellona, oggi lo farà e vedremo come starà. Pavard ha fatto già qualcosa con discrete sensazioni".