Presidente Pisa: "Progetto solido, spero Inzaghi resti"

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - "Abbiamo approcciato questo progetto con una programmazione che partiva dalla struttura della società e il risultato sportivo non è mai stato un'ossessione, ma una conseguenza del lavoro svolto. Sappiamo che la serie A ha valori diversi e che dovremo aggiungere altre cose, ma pensiamo di avere già una struttura di giocatori e di asset patrimioniale in grado di gestire tale campionato". Così il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, parlando a Radio Anch'Io Sport su Rai Radio 1 all'indomani della promozione della squadra di Filippo Inzaghi, che spera "rimanga con noi ancora un po'" "Abbiamo costruito questa promozione attraverso i giovani, scovati dai nostri 80 addetti allo scouting che girano per il mondo - ha sottolineato poi -. Rispetto ad altre squadre che anche in Serie B hanno speso tanto, più virtuosamente abbiamo fatto investimenti mirati e siamo la seconda squadra del campionato per numero di giocatori prestati alle nazionali, come dimostrano anche i contributi finanziari dell'Uefa".

"Spero che Inzaghi per un po' rimanga qui - ha risposto Corrado ad una domanda sul futuro dell'allenatore -. Poi se ci saranno offerte più importanti, vedremo. Ma se siamo diventati una palestra per giocatori, allenatori e direttori sportivi rispetto a squadre più blasonate, vuol dire che stiamo lavorando bene". Il presidente ha anche annunciato che lo stadio Arena Garibaldi, già adeguato agli standard di serie A, sarà sottoposto a lavori di ristrutturazione: "Con la fine dell'anno partirà il progetto di ristrutturazione globale, sul genere di quella che è stata fatta dall'Udinese, dall'Atalanta e dalla Fiorentina. Un lavoro che può durare dai 18 ai 24 mesi. Avremo un'Arena adeguata al nostro popolo di tifosi appassionati. La partita più attesa? Sarò banale, ma quella con la Fiorentina, che tutti i pisani aspettano da 34 anni". (ANSA).