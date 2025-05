Comotto pronto per il salto tra i pro: dopo Camarda, un altro 2008 da valorizzare

Christian Comotto è pronto per il salto tra i professionisti. Alla fine della scorsa stagione, presentavamo il giovane talento rossonero all'ambiente milanista, in occasione della firma del suo primo contratto. Quest'anno il figlio d'arte ha giocato - tre anni sotto età - in pianta stabile con la Primavera di mister Guidi, anzi, è stato uno dei leader tecnici e morali della squadra arrivata in finale di Coppa Italia e che sta lottando per un posto ai playoff Scudetto. L'anno prossimo, visti i progressi atletici, tecnici e caratteriali, sembra pronto per spiccare il volo anche concretamente in un campionato professionistico. Con il Milan si è affermato come uno dei 2008 con più minutaggio nel calcio under 20 in tutta Europa.

Quest'anno è arrivato quasi al termine della stagione in rossonero: giocherà la prossima gara con il Torino ma salterà l'ultima con il Genoa e gli eventuali playoff perché chiamato a giocarsi gli Europei Under 17 con l'Italia, dove anche è leader indiscusso. Ieri ha messo la ciliegina sul suo anno con una doppietta meravigliosa nel 4-0 contro l'Udinese. Un'annata che lo ha portato ad affinare le sue caratteristiche di centrocampista moderno, capace di interpretare tutti i ruoli della linea mediana: ha giocato primariamente da mezzala ma ha fatto anche il regista e il centrocampista a due. Inoltre, già in tenera età, ha sviluppato un senso molto spiccato per il gol: è uno dei massimi realizzatori del club a livello giovanile.

Detto tutto questo, è chiaro che il Milan dovrà cucirgli addosso un percorso ideale per far sì che il talento non vada disperso. Tra lui e il suo coetaneo Camarda, il club rossonero ha per le mani due perle rare che se sgrezzate nei modi e tempi giusti potrebbero davvero diventare dei pilastri per il club. Però, un passo alla volta e che sia calcolato. Comotto è pronto per i pro e in questo senso se Milan Futuro si riuscisse a salvare, per lui sarebbe una manna dal cielo: avere l'opportunità di giocare con continuità in un campionato professionistico come la Serie C. Se le cose ai playout non dovessero andare bene, bisognerebbe studiare e capire come far sì che il ragazzo cresca in un contesto superiore a quello del campionato Primavera.