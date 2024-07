Chi è Christian Comotto, il centrocampista goleador coetaneo di Camarda

vedi letture

Nella mattinata di oggi il Milan Futuro ha annunciato la firma del primo contratto da professionista per Christian Comotto, centrocampista classe 2008. Coetaneo di Francesco Camarda e uno dei pezzi pregiatissimi del settore giovanile rossonero, il figlio d'arte (suo padre Gianluca ha giocato diverso tempo in Serie A) militerà nella under 20 che giocherà il campionato di Primavera, con compagni e avversari di tre anni più grandi di lui. Non una novità per il giovane calciatore che l'anno scorso ha esordito in Youth League a 15 anni e 7 mesi.

Christian Comotto gioca in mezzo al campo ma ha il vizio del gol. Nella scorsa stagione è stato il centrocampista con più gol tra Primavera e Under 15, passando per tutte le categorie che intercorrono tra esse: ha realizzato ben 15 reti in campionato. A queste ne ha aggiunte altre 10 tra gare ufficiali e Nazionale per un totale di 25 gol complessivi.